Kuşlara minik eller dokundu
Antalya'daki Alanya Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan’ın başlattığı ‘Kuşlara Bir Damla Umut’ projesi Türkiye’nin 81 ilinde ve ABD, Ukrayna, Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu 20 ülkede hayata geçirildi.
Proje kapsamında yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce öğretmen ‘Kuşlar doysun çocuklar gülsün!’ sloganıyla yola çıktı. Uluslararası destek de bulan proje kapsamında, 25 bin öğrencinin yaptığı kuş yemlikleri, tüm katılımcılarla aynı gün, 27 Aralık’ta ağaçlara asıldı. Hazırlanan yemlikler ise kuş yemleriyle dolduruldu. İlki geçen yıl gerçekleştirilen projeye bu yıl daha fazla öğretmen ve öğrenci katıldı. Ayan, kampanyayı şöyle anlattı: “Sosyal medyadan bir mesaj yayımladım ve diğer öğretmenler de projeye dahil oldu. Bu yıl da 81 ilin tamamından yaklaşık 500 öğretmen ‘Biz de öğrencilerimizle birlikte varız’ derken KKTC, Sırbistan, Cezayir, Sri Lanka, Güney Kore, Romanya, Fas, Ukrayna, Tataristan, Bangladeş, Nijerya, Nepal, Tayland, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Norveç , Almanya, Danimarka, ABD, Avusturya ülkelerinden gönüllüler de katıldı. Projeye destek veren Alanya Ilçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel’e ve katılan tüm öğretmen, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.”
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