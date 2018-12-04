Kurullara yeni görev tanımı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle oluşturulan ve toplam 72 kişiden oluşan 9 kurulun (1) Nolu Kararname’de yazan görev tanımları, ‘bakanlıkların yetki alanı’na girdiği gerekçesiyle sorun oldu. Kurulların görevlerinin yeniden tanımlanması ve bakanlıklara müdahale olarak anlaşılan tanımların ayıklanması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda, tüm kurullarla birer toplantı yaparak çalışma esaslarını paylaştı. Bu toplantılarda, kurulların görev alanı olarak kararnamede yapılan tanımların, bakanlıkların görev alanlarına girdiği saptandı. Kararnamede “bakanlıkların çalışmalarını denetler” anlamına gelen ifadenin, hem Devlet Denetleme Kurulu’nun hem de bakanlıklarda bu konuda çalışma yapan başkanlıkların görev alanlarına girdiği saptandı.
AŞAĞI DEĞİL, YUKARI
Yapılan toplantılarda, kurulların, bakanlıklara uyarı değil, Cumhurbaşkanı’nı bilgilendirme görevi olduğunun altı çizilirken, sistemin “aşağı doğru değil, yukarı doğru işleyeceği” ve belirleyeceği politikaları Cumhurbaşkanı’na sunacağı görüşü benimsendi.
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