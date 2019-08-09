Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu? Diyanet merak edilenleri cevapları
Müslümanlar için mübarek olan Kurban Bayramı'nın gelmesiyle, bayramda oruç tutmak isteyenler, konuyla ilgili detayları öğrenmek adına, Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu sorusunun cevabını aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayramda oruç tutulmasıyla ilgili açıklamaları vatandaşlar için paylaştı. Peki, bayramda oruç tutulur mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
Kurban Bayramı'na kısa süre kala, internette bayram orucu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı'nda oruç tutmanın dinen hükmünü öğrenmek isteyenler İşte, Diyanet'in o konu hakkında verdiği cevabı merak ediyor. İşte, Kurban Bayramı orucu ile ilgili detaylar.
Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dini dayanağı var mıdır?
Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48; Kâsânî, Bedâiü‟s-sanâî, II, 215, 218). Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun olmaz.
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