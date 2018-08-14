Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayramda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramına sayılı gün kala birçok vatandaşın gündemindeki konu bayramda havanın nasıl olacağı oldu. İslam dininin buyruklarının yerine getirileceği Kurban Bayramı, ibadetlerin gerçekleştirileceği, ziyaretlerin yapılacağı zaman günleri barındıracak. Peki, Kurban Bayramında hava nasıl olacak? İşte, bayrama kaç gün kaldı sorusuna cevap arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler
Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün olacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Gelecek hafta içerisinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı kapsamında hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramında hava nasıl olacak? İşte, merak edilen bu husus ve bayrama kaç gün kaldı sorusunun cevabı
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kurban Bayramının arefe günü olan 20 Ağustos tarihinde yurt genelinde az parçalı bulutlu hava gözlemlenirken, Doğu Karadeniz bölgesinde gökgürültülü sağanak yağış gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı tahmin, bayramın ilk gününde de geçerli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il bazında açıklamayı ise henüz gerçekleştirmedi.
BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?
2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.
Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)
Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.
Yakın zamandaki diğer resmi tatiller;
– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)
ESNAF KURBAN BAYRAMINDAN UMUTLU
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı nedeniyle esnafın 20 milyar lira civarında ciro elde etmesini beklediklerini bildirdi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirtti.
Ülke genelinde 100 binden fazla kasabın kurbanlık kesimi için bayramı beklediğini ifade eden Palandöken, "Vatandaşımız kurbanlarını güvenilir kasaplara kestirmeli ve derilerini ziyan ettirmemeli. Merdiven altı tatlı, börek ve çikolatadan uzak durulmalı ve mahalle pastanesine gidilmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle özellikle küçük illerde yaşanacak hareketliliğin esnafa olumlu yansıyacağının altını çizdi.
Kurban Bayramı'nın ekonomiye etkilerine ilişkin öngörülerini paylaşan Palandöken, şunları kaydetti:
"Ülkemizde geçen yılki bayramda 900 bin büyükbaş ile 2,2 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Devletin emeklilere bin lira bayram ikramiyesi vermesi esnafın da yüzünü güldürecek, yaklaşık 200'e yakın sektöre olumlu yansıyacaktır. Bu da piyasalarda büyük bir rahatlama ve hareketlilik meydana getirecektir. Geçen yıla göre bu yıl cirolarda yüzde 20'nin üzerinde bir artış beklentimiz var. Tatlı-şekerlemeden 1,5 milyar liralık, kıyafet ve giyimden 1,2 milyarlık liralık, ulaştırma ve bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle konaklamadan 5,7 milyar liralık, kesilen kurbanlıklardan 10 milyar liraya yakın ciro ile toplamda Kurban Bayramı'nın esnafımıza ve piyasalara 20 milyar liralık bir doping sağlamasını bekliyoruz."
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