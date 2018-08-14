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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.08.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayramda hava nasıl olacak?

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Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramına sayılı gün kala birçok vatandaşın gündemindeki konu bayramda havanın nasıl olacağı oldu. İslam dininin buyruklarının yerine getirileceği Kurban Bayramı, ibadetlerin gerçekleştirileceği, ziyaretlerin yapılacağı zaman günleri barındıracak. Peki, Kurban Bayramında hava nasıl olacak? İşte, bayrama kaç gün kaldı sorusuna cevap arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler

Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün olacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Gelecek hafta içerisinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı kapsamında hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramında hava nasıl olacak? İşte, merak edilen bu husus ve bayrama kaç gün kaldı sorusunun cevabı

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kurban Bayramının arefe günü olan 20 Ağustos tarihinde yurt genelinde az parçalı bulutlu hava gözlemlenirken, Doğu Karadeniz bölgesinde gökgürültülü sağanak yağış gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı tahmin, bayramın ilk gününde de geçerli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il bazında açıklamayı ise henüz gerçekleştirmedi.

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

Yakın zamandaki diğer resmi tatiller; 

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

ESNAF KURBAN BAYRAMINDAN UMUTLU 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı nedeniyle esnafın 20 milyar lira civarında ciro elde etmesini beklediklerini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirtti.

Ülke genelinde 100 binden fazla kasabın kurbanlık kesimi için bayramı beklediğini ifade eden Palandöken, "Vatandaşımız kurbanlarını güvenilir kasaplara kestirmeli ve derilerini ziyan ettirmemeli. Merdiven altı tatlı, börek ve çikolatadan uzak durulmalı ve mahalle pastanesine gidilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle özellikle küçük illerde yaşanacak hareketliliğin esnafa olumlu yansıyacağının altını çizdi.

Kurban Bayramı'nın ekonomiye etkilerine ilişkin öngörülerini paylaşan Palandöken, şunları kaydetti:
"Ülkemizde geçen yılki bayramda 900 bin büyükbaş ile 2,2 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Devletin emeklilere bin lira bayram ikramiyesi vermesi esnafın da yüzünü güldürecek, yaklaşık 200'e yakın sektöre olumlu yansıyacaktır. Bu da piyasalarda büyük bir rahatlama ve hareketlilik meydana getirecektir. Geçen yıla göre bu yıl cirolarda yüzde 20'nin üzerinde bir artış beklentimiz var. Tatlı-şekerlemeden 1,5 milyar liralık, kıyafet ve giyimden 1,2 milyarlık liralık, ulaştırma ve bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle konaklamadan 5,7 milyar liralık, kesilen kurbanlıklardan 10 milyar liraya yakın ciro ile toplamda Kurban Bayramı'nın esnafımıza ve piyasalara 20 milyar liralık bir doping sağlamasını bekliyoruz."

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