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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.08.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitecek?

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Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitecek?

Kurban Bayramı yarından itibaren idrak edilemeye başlanacak. Bayram tatiline başlayan vatandaşlar ise bayram tatilinin ne zaman biteceğini ve Kurban Bayramı'nın son gününün ne zaman olduğuna yönelik bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitecek?

Bugün arife gününü idrak eden milyonlarca Müslüman, yarın başlayacak Kurban Bayramı'nın heyecanını şimdiden hissetmeye başladı. 11 Ağustos 2019'da birinci günüyle başlayacak bayramın ne zaman son bulacağı araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar....

Bayram tatilinin uzatılması konusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy, bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Ersoy, açıklamasında "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün öğleden sonra başlayacak Kurban Bayramı resmi tatili, 14 Ağustos Çarşamba bayramın dördüncü gününün idrak edilmesiyle son bulacak. 15 Ağustos Perşembe günü tüm çalışanlar, ayrıca kurumlarından izin almadılar ise iş başı yapacak.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

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