Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitecek?
Kurban Bayramı yarından itibaren idrak edilemeye başlanacak. Bayram tatiline başlayan vatandaşlar ise bayram tatilinin ne zaman biteceğini ve Kurban Bayramı'nın son gününün ne zaman olduğuna yönelik bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitecek?
Bugün arife gününü idrak eden milyonlarca Müslüman, yarın başlayacak Kurban Bayramı'nın heyecanını şimdiden hissetmeye başladı. 11 Ağustos 2019'da birinci günüyle başlayacak bayramın ne zaman son bulacağı araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar....
Bayram tatilinin uzatılması konusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy, bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Ersoy, açıklamasında "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün öğleden sonra başlayacak Kurban Bayramı resmi tatili, 14 Ağustos Çarşamba bayramın dördüncü gününün idrak edilmesiyle son bulacak. 15 Ağustos Perşembe günü tüm çalışanlar, ayrıca kurumlarından izin almadılar ise iş başı yapacak.
KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ
Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
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