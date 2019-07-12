Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Temmuz ayının ilerlemesiyle beraber, mübarek Kurban Bayramı vatandaşların gündemine gelmeye başladı. Akraba ziyareti, tatil için şehir dışına çıkacak olanlar ya da kurban kesimi için bütçe ayırmayı planlayan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatil günlerini ve tarihini yoğun şekilde araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.
Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamış olduğu 2019 dini günler takvimininde, bu sene Kurban Bayramı'nın ağustos ayı içerisinde idrak edileceğini duyurdu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile beraber, tatile yönelik plan hazırlıklarını yapacak olanlar, uzun bir tatil için Kurban Bayramı tatil günlerinin resmiyet kazanmasını bekliyor. İşte, 2019 Kurban Bayramı tatil günleriyle ilgili merak edilenler.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2019 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı ise iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak.
Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
İSLAMİ USÜLLERLE KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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