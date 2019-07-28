Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğuna yönelik araştırmalar, ağustos ayının gelmesine kısa bir süre kalmasıyla birlikte yoğunlaştı. Kurban Bayramı'nın tarihinin yanı sıra, bayram tatilinin kaç gün olacağı da tatil planlaması yapacak kişilerce sorgulanıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
İslam dünyasının Kurban Bayramı'na girmesine sayılı günler kala, bayram tatilinin kaç gün olacağına dair araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı, kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil. Memurların Ramazan Bayramı tatil takvimi, yaklaşık 1,5 ay öncesinden belli olmuştu.
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
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