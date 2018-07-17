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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

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Kurban Bayramı ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Temmuz ayının üçüncü haftasına girilmesiyle birlikte Kurban Bayramı ve bayram ikramiyesine yönelik araştırmalar hız kazandı. Uzun bir tatil için Kurban Bayramı’nı bekleyen vatandaşlar, tatil takvimini; emekliler ise bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?” soruları Ramazan Bayramı’nın hemen ardından gündeme geldi. Geçen yıl 30 Ağustos’un bayramla birleşmesi nedeniyle 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışanlar, 2018’de de uzun bir Kurban Bayramı tatili beklentisi içerisinde. Kurban Bayramı tatili için henüz resmi bir bilgilendirilmedi ancak 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma ise resmi tatil.

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi takvimine göre gün gün Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

Kurban Bayramı arifesi - 20 Ağustos Pazartesi
Kurban Bayramı 1. gün - 21 Ağustos Salı
Kurban Bayramı 2. gün - 22 Ağustos Çarşamba
Kurban Bayramı 3. gün - 23 Ağustos Perşembe
Kurban Bayramı 4. gün - 24 Ağustos Cuma

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

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