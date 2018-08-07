Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Arefe resmi tatil mi?
Ağustos ayının ilk haftasını geride kalmasıyla birlikte Kurban Bayramı tarihi yaklaştı. Hem yaz tatili için kalan son günleri değerlendirmek isteyen hem de aile ziyaretlerine gitmeyi planlayan vatandaşlar, Kurban Bayramı tarih aralıklarını sorgulamaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Arefe resmi tatil mi?
Kurban Bayramı tarihi ve tatil takvimi son günlerin en çok araştırılan konularından biri olmaya devam ediyor. 2018’in ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kısa bir tatil yapan vatandaşların gözü kulağı Kurban Bayramı’ndaydı. Özellikle yaz tatiline gidemeyenler, hükümetten gelecek açıklamaya kilitlenmişti. "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?” sorusuna yanıt geçtiğimiz günlerde geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında, tatil takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, çalışanlar 9 günlük uzun bir tatil yapacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, ayın kaçına kadar sürecek?
Karara göre, bayram tatili 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren başlayacak ve 26 Ağustos Pazar gecesi sona erecek.Kurban Bayramı özel sektör için 8 gün olmayacak. Özel sektör çalışanları idari izin tatilinden yararlanamayacak. 9 günlük idari izin tatilinden yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar (memurlar, devlet dairelerinde, kurumlarında çalışanlar) yararlanabilecek.
İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?
İdari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin devlet memurlarını kapsamaktadır, özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. Tüm devlet dairelerine ve 657 sayılı kanuna dahil olan devlet memurları, idari tatil kapsamında 10 gün tatil yapacaklar. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da bu kapsamda kurban bayramı tatili müjdesinden faydalanabilirler.
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