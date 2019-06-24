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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Diyanet bilgisi

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Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Diyanet bilgisi

Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek sorusu, Ramazan ayının tamamlanmasının ardından birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Kurban Bayramı ne zaman sorusuna alacakları cevaba göre tatil planlarına yön verecek olan birçok vatandaş, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Kurban Bayramı tarihi, binlerce vatandaşın araştırdığı konular arasında yer bulmaya devam ediyor. Edinecekleri bilgiye göre tatillerine yön verecek olan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KURBAN BAYRAMI 2019 YILINDA NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Bu yıl Kurban Bayramının arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.

Tatilin hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak.

Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 10-18 tarihleri arasında 9 güne çıkmış olacak.

BESİCİLERİN KURBAN HAZIRLIĞI

BURSA’nın Yenişehir ilçesindeki besi tesislerinde  Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Tesisteki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara beslenmesinden temizliğine kadar titizlikle bakılıyor. Bazı vatandaşlar kurbanlarını şimdiden almaya başlarken, besiciler fiyatların geçen seneye göre bin ile 2 bin lira arasında yükseleceğini belrtiyor.

Kurban Bayramı’na yaklaşık 45 günlük bir süre kalırken, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan besi tesislerinde hazırlıklar başladı. Tesislerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara beslenmesinden, veteriner kontrolüne, uygun ortamından temizliklerine kadar özen gösteriliyor. Kurban Bayramı piyasasının yavaş yavaş açıldığını belirten Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, kimi vatandaşların kurbanlarını şimdiden almaya başladığını ve piyasanın şekillenmeye başladığı belirtti. Büyükbaş piyasasında hayvanların 8 bin ile 15 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Tuna, geçen yılki fiyatların hayvan başına bin lira ile 2 bin lira arasında yükseldiğini kaydetti. Piyasanın geçen yıla göre ortalama yüzde 20'lik bir zam beklentisi içine girdiğini söyleyen Tuna, "Bayrama 45 gün kaldı ama kurbanlıklar aranmaya başlandı. Büyükbaşların fiyatı canlı ağırlık olarak 8 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Geçen yıla göre bin lira ile 2 bin lira arasında bir zam gelmesini bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık 24 aylık olan hayvanlanrın niyi beslenmesi için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Tuna, "Hayvanlarımızı besiye çektik. Besi yemi ve arpa kırması vererek hayvanlarımızı besliyoruz. Bu yöntem daha iyi et verimi ve etin daha iyi kalitede olmasını sağlıyor" diye konuştu. Kurbanlık koçların da şimdiden siparişlerinin alındığını ifade eden Tuna, "Geçen yıl bin 250 TL olan kurbanlık koç bugünlerde bin 500 liradan alıcı buluyor. Şimdilik yüzde 20'lik bir zamla birlikte kurbanlık piyasası oluşmaya başladı" diye konuştu.

Hayvanın beslenme maliyetlerinin geçen yıla göre arttığına dikkat çeken Tuna, "Geçen yıl bir çuvalı 50-60 lira olan yemi bugünlerde 80-90 liradan alıyoruz. Beraberinde diğer maliyet kalemlerinde de yükselme var. Bu yükselmeler kurbanlık büyükbaş ve koçların satış fiyatlarına yansıması kaçınılmaz. Bayrama doğru fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğini öngöremiyoruz." diye konuştu.

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