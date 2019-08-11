Kurban Bayramı namazından önce yemek yenir mi?
Kurban Bayramı namazı öncesinde yemek yenmeli mi sorusu, kurban kesim işlemlerini gerçekleştirecek olan binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Kurban Bayramı'ndan önce yemek yenir mi sorusuna cevap veren Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konu hakkında Hadis-i Şerif kaynaklarına dayanarak detaylara değindi. İşte, Kurban Bayramı namazı öncesinde yemek yenir mi sorusunun cevabı
Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48; Kâsânî, Bedâiü‟s-sanâî, II, 215, 218). Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun olmaz.
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