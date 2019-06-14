Kurban Bayramı bu sene ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı'nın geride kalmasının ardından, şimdi de yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihi vatandaşların gündemine gelmeye başladı. Yıllık izin planları tamamlayacak olanlar ya da şehir dışına gitmeyi düşünenler, 2019 yılı Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı bu sene ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 2019 dini günler takviminde paylaşıldı. Geçen yıl ağustos ayı içinde idrak edilen Kurban Bayramı'nın bu sene hangi güne denk geldiğini merak edenler, Diyanet'in paylaşmış olduğunu bu bilgileri öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte, 2019 Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Tatilin hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak.
Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 10-18 tarihleri arasında 9 güne çıkmış olacak.
İSLAMİ USÜLLERLE KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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