Kurabiye nasıl yapılır? 3 malzemeli pratik kurabiye tarifi
Beş çayları denilince ilk akla gelen hamur işlerinden biri kurabiye oluyor. Kurabiyeler genellikle daireler, kareler, yıldızlar, tüpler şeklinde oluşturulur; bazen çerezler bir dolgu ile yapılır ya da iki kurabiye arasında bir dolgu koyulur. Asıl önemli olan ise hamurdur. Peki, kurabiye nasıl yapılır? İşte adım adım pratik kurabiye tarifi
Tatlısından tuzlusuna her çeşidiyle gönüllerde taht kuran kurabiye, her evde bulunan malzemelerle bazı püf noktalara dikkat edilerek kolayca yapılıyor. Ağızda dağılan kurabiyelerin altın kuralı tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması. İşte, adım adım kurabiye tarifi…
Malzemeler
• 250 gram tereyağı
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 3,5 su bardağı un
Nasıl Yapılır?
1. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın.
2. Pudra şekerini katıp tereyağıyla birlikte krema kıvamını alana kadar karıştırın.
3. Elenmiş unu azar azar katıp kurabiye hamurunu toparlanana kadar yoğurun.
4. Kaşık yardımıyla top şeklini verdiğiniz kurabiye hamurlarını, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
5. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri hafif bir renk alana kadar 15-20 dakika pişirin. Ilık olarak sevdiklerinizle paylaşın.
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