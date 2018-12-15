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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kumpası İçimize sindiremiyoruz

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Kumpası İçimize sindiremiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ soruşturması kapsamında Sözcü yazarı Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da aralarında olduğu beş gazete çalışanına yönelik iddialarla ilgili “Bütün haksızlıklara karşı direnç gösteren Sözcü’ye karşı bir kumpasın kurulduğunu, haksız suçlamaların yapıldığını biliyoruz. Sözcü’ye karşı yapılan bu hareketi içimize sindiremiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte Sözcü gazetesi Ankara bürosunu ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarlar Emin Çölaşan, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek, Çiğdem Toker ve Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül ile bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

CUMHURİYET’İ SAVUNDU

“Beni derinden üzen yargının içinde bulunduğu durum. Adalet dağıtması gereken bir kurum eğer adaletsizlik dağıtıyorsa, adalete olan güveni temelden sarsıyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Sözcü ne yaptı? Darbeye karşı çıktı. Sözcü ne yaptı? Cumhuriyeti savundu. Sözcü ne yaptı? Kadın erkek eşitliğini savundu. Sözcü ne yaptı? Herhangi bir vatandaş mağdur olduğu zaman onun sesi oldu. Sözcü ne yaptı çalışanların sözcüsü oldu. Dolayısıyla bir gazeteyi akıl almaz iddialarla suçlamak gerçekten de Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun ne
kadar vahim olduğunu bize gösteriyor.

FETÖ’CÜLERİ GÜÇLENDİRİR

Köşe yazarları ciddi bir mücadele veriyorlar. Onların kişisel hiçbir beklentileri yok. Bütün haksızlıklara karşı direnç gösteren Sözcü’ye karşı bir kumpasın kurulduğunu, haksız suçlamaların yapıldığını biliyoruz. Sözcü’ye karşı yapılan bu hareketi içimize sindiremiyoruz. Bu FETÖ’cüleri güçlendiren bir harekettir, bunu da hiç kimse unutmasın. Saray ve çevresine de hatırlatmak isterim. Bu yaptıklarınız, yargının Sözcü’ye yönelik yaptığı kumpas hiçbir zaman Sözcü yazarlarının geri adım atması gibi bir süreci başlatmayacaktır.”  

‘LİYAKATİ YOK EDERSENİZ KAZA KAÇINILMAZ OLUR’

KILIÇDAROĞLU, Ankara’daki tren kazasında sinyalizasyon sisteminde sıkıntı olduğu iddialarıyla ilgili şunları söyledi: “Eğer liyakati yok ederseniz, yani işi ehline teslim etmezseniz bu tür kazalar kaçınılmaz olur. Ulaşımda en güvenli araç Devlet Demiryolları. Nasıl oldu da en güvensiz araç haline dönüştü? Hepimizin bu soruya yanıt vermesi lazım. Yeni kazalar değil bunlar. Geçmişte de benzer kazalar yaşandı. En son Trakya’da, şimdi burada. Liyakat sisteminin çöktüğünü görüyoruz devlette, devletin iyi yönetilmediğini, devletin savrulduğunu görüyoruz. Bütün bu sağlıksız oluşumların faturasını insanlar ölerek ödüyorlar ve asıl üzülünmesi gereken temel nokta da bu.” 

 

 

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