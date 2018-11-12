Kumarhanede büyük vurgun! Kıbrıs bu haberi konuşuyor
Kıbrıs'ta çalıştığı kumarhanenin kasasından Eylül ayı içinde iki farklı tarihte, masalardan toplamış olduğu çipleri müşteriye ödemiş gibi gösterip 10 bin dolar çaldı.
10 bin doları zimmetine tespit edilen zanlı Ferdi Eltutan tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede ifade veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Eltutan’ın “Sahtekârlıkla para temini”, “ Başkasının kimliğine bürünme” ve “Müstahdem tarafından sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı. Döşenci, zanlının Eylül ayı içinde çalışmakta olduğu kumarhenenin kasasından iki seferde 10 bin dolar nakit parayı çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını ifade eden Döşenci, zanlının ifadesinde masalardan topladığı çipleri müşteriye ödemiş gibi gösterip 10 bin dolar nakit parayı çaldığını itiraf ettiğini kaydetti.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Döşenci, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu. Yargıç Meltem Dündar İşlediği suçları itiraf eden zanlı Eltutan aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. (Gündem Kıbrıs)
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