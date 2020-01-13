Kulüp nasıl yazılır? TDK’ya göre kulüp mü klüp mü?

Kulüp kelimesi Türkçe dilbilgisinde yazım hatası yapılan sözcükler arasında bulunmaktadır. Günümüzde pek çok kişi bu kelimeyi “klüp “olarak yazıyor. Ancak kelimenin doğru yazılışı bu şekilde değildir. Özellikle öğrenciler bu tür yazım hataları nedeniyle sınavlarda zorluklar yaşayabiliyor. Yazım hatalarının önüne geçmek için TDK tarafından yayınlanan ve kabul gören açıklamalar önem kazanıyor.

Kulüp Nasıl Yazılır?

Kulüp nasıl yazılır sorusu TDK üzerinde en fazla araştırılan sorular arasındadır. "Kulüp" kelimesinin yazımı çoğu kişi tarafından "klüp" şeklinde biliniyor olsa da kelimenin doğru yazımı bu değildir. Kişiler tarafından “klüp” ve “kulüp” şeklinde yapılan yazım yanlışlarına TDK bir açıklama getirmiştir.

TDK'ya Göre Kulüp mü, Klüp mü?

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazılışı 'kulüp' olarak belirtilmiştir. Günümüzde çoğunluğun 'klüp' olarak yazdığı kelime maalesef yanlış yazılmış sayılıyor. Kelimeyi cümle içerisinde kullanırsak;

- Bu transfer kulüp için oldukça iyi oldu.

- Okulda öğrenciler için yeni bir kulüp oluşturuldu.

Cümle içinde kullanılan tüm "kulüp" kelimesi doğru yazımı ile kullanılmıştır. Kelimenin "klüp" olarak yazımı hem dilbilgisi kurallarına aykırı hem de anlamsız gelen bir ifadedir.