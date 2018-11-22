Kulisleri hareketlendiren görüşme
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kulislerde ismi konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşebileceği ihtimali kulisleri hareketlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Erdoğan ile Yıldırım’ın bugün, yarın görüşme yapması planlanıyor mu” sorusuna “olabilir” yanıtını verdi. Bugün İzmir’de programı olan Yıldırım’ın Ankara’ya dönüşünden sonra görüşmenin olması bekleniyor.
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