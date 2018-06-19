Kredi ve Yurtlar Kurumu personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 449 personel alıyor

KYK'nın açtığı 449 personel kadrosu için başvuru işlemleri 09-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Söz konusu boş kadrolar için başvuru yapan adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, KYK personel alımı hakkında merak edilen detaylar...

KYK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyetisyen, Psikolog, Büro Personeli ve Destek Personeli (Şoför) gibi pozisyonlar için personel alımı yapacak KYK'nın ilgili ilanına başvuran adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için heyecanla beklemeye başladı. KYK personel alım sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

KYK personel alımı sonuçları için değerlendirme, puan sıralamasına göre yapılacak. Değerlendirmeler KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS (B) grubu puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecek.

Asıl aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecek olup herhangi bir nedenle boşalacak pozisyona puan sıralaması esas alınmak suretiyle yedek adaylardan alım yapılacak. Alım sonuçları, yeni bir alım yapılmadığı takdirde alım sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacak.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASININ ARDINDAN NELER YAPILACAK?

Merkez teşkilatında göreve başlamaya hak kazanan adaylar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında göreve başlamaya hak kazanan adaylar ise ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle hizmet sözleşmesi imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.