Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi?
Kurban Bayramı hazırlıkları tüm yurtta devam ederken, kurban ibadetini idrak edecek olan vatandaşların da bazı sorular gündemine gelmeye başladı. Kredi kartıyla büyükbaş yada küçükbaş kurban satın almayı düşünenler, Diyanet'in bu konu hakkındaki açıklamalarını merak ediyor. Peki, kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
Kurban ibadetini yerine getirecek olan kişiler, kredi kartı yoluyla kurbanlık almanın dinen caiz olup olmadığını öğrenmek adına araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı, kafa karışıklığını önlemek adına bu hususa dair bilgileri paylaştı. İşte, Diyanet'in o konu hakkındaki yanıtı...
Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, satın alacağı hayvanın bedelini peşin olarak verebileceği gibi, vadeli veya taksitli olarak da verebilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
Kredi kartı ile taksitli kurban alırken, taksit yapma karşılığında bankaya ilave bir ücret ödenmesi durumunda ise, kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olur.
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir (Merğinânî, el-Hidâye, IV, 70). İster nâmi (artıcı) olsun isterse nâmi olmasın temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80. 18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah‟ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, I, 99-100, 123; V, 723; İbn Âbidin, Reddu‟l-Muhtâr, VI, 312).
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