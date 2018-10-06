KPSS sınavı saat kaçta ne zaman bitecek? KPSS kaç dakika sürüyor?
KPSS sınavı, 7 Ekim tarihinde yurt genelinde birçok merkezde gerçekleştirilecek. 7 Ekim sabahı başlayacak olan sınav, tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak. İçişleri Bakanlığı, KPSS adaylarının mağdur olmaması için sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında bazı Nüfus Müdürlüklerini hazır bulunduracak. Peki, KPSS sınavı saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte, KPSS'ye girecek olan adaylar kadar ailelerinin de merak ettiği KPSS kaç dakika sürüyor sorusunun cevabı
KPSS Ortaöğretim sınavı, 7 Ekim Pazar günü ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Binlerce adayın sabah saatlerinde hazır bulunacağı sınav salonlarına giriş, sınavın başlamasına 1 saat kala başlayacak. Adayların metal aksesuar barındıran kıyafetler giymemesini önerdiği adaylar, alyans, su, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü iğnesi, ince metal tokalı kemer gibi aksesuarlarla sınava dahil olabilecek. Peki, KPSS kaç dakika sürecek? İşte sınav süresi hakkında bazı bilgiler
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
KPSS Ortaöğretim sınavı, 7 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak.
Sınav esnasında çok kısa bir süreliğine bile olsa (tuvalete gitmek dahil) salonu terketmek yasak olacak. Sınavın iptal olmasını göze alarak tuvalete giden adayın sınavı iptal olacak ve yukarıda bahsi geçen süreler dahilinde bina içerisinde tutulacaktır.
BUNLARI YAPANLARIN SINAVI İPTAL OLACAK
Sınav esnasında bazı kurallar olduğunu başvuru kılavuzunda yayımlayan ÖSYM, aşağıdaki kurallara uymayanların sınavlarının iptal olacağını hatırlattı;
* Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
* Salondaki görevlilere soru sormaları,
* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,
* Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
* Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları
* Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
* Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
* Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
* Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaklar arasında yer alacak.
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