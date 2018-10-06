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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.10.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

KPSS sınavı saat kaçta ne zaman bitecek? KPSS kaç dakika sürüyor?

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KPSS sınavı saat kaçta ne zaman bitecek? KPSS kaç dakika sürüyor?

KPSS sınavı, 7 Ekim tarihinde yurt genelinde birçok merkezde gerçekleştirilecek. 7 Ekim sabahı başlayacak olan sınav, tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak. İçişleri Bakanlığı, KPSS adaylarının mağdur olmaması için sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında bazı Nüfus Müdürlüklerini hazır bulunduracak. Peki, KPSS sınavı saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte, KPSS'ye girecek olan adaylar kadar ailelerinin de merak ettiği KPSS kaç dakika sürüyor sorusunun cevabı

KPSS Ortaöğretim sınavı, 7 Ekim Pazar günü ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Binlerce adayın sabah saatlerinde hazır bulunacağı sınav salonlarına giriş, sınavın başlamasına 1 saat kala başlayacak. Adayların metal aksesuar barındıran kıyafetler giymemesini önerdiği adaylar, alyans, su, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü iğnesi, ince metal tokalı kemer gibi aksesuarlarla sınava dahil olabilecek. Peki, KPSS kaç dakika sürecek? İşte sınav süresi hakkında bazı bilgiler

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Ortaöğretim sınavı, 7 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak.

Sınav esnasında çok kısa bir süreliğine bile olsa (tuvalete gitmek dahil) salonu terketmek yasak olacak. Sınavın iptal olmasını göze alarak tuvalete giden adayın sınavı iptal olacak ve yukarıda bahsi geçen süreler dahilinde bina içerisinde tutulacaktır.

BUNLARI YAPANLARIN SINAVI İPTAL OLACAK

Sınav esnasında bazı kurallar olduğunu başvuru kılavuzunda yayımlayan ÖSYM, aşağıdaki kurallara uymayanların sınavlarının iptal olacağını hatırlattı;

* Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
* Salondaki görevlilere soru sormaları,
* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,
* Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
* Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları
* Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
* Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
* Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
* Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaklar arasında yer alacak.

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