KPSS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika sürecek?
Binlerce memur adaylarının aylardır hazırlandığı Kamu Personel Seçme Sınavı ‘nın (KPSS ) lisans mezunlarını ilgilendiren oturumları geldi çattı. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleşecek. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika sürecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için artık sadece dakikalar kaldı. KPSS lisans düzeyi bugün çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00’dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklar da saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, KPSS kaç dakika sürecek?
KPSS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
İlk olarak Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavı yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
SON UYARILAR
ÖSYM resmi Twitter hesabından KPSS adayları için son bir uyarı yayımladı. Uyarıda, adayların saat konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı.
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