KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? Ortaöğretim KPSS geç başvuru tarihi
Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşların 3-19 Temmuz tarihleri arasında başvurularına tamamladığı 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar şimdi sınavın hangi tarihte yapılacağını öğrenmek istiyor. Öte yandan söz konusu sınav için ÖSYM'nin belirlediği süre içinde başvuru yapmayan adaylar, geç başvuru tarihinin ne zaman olduğunu sorguluyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? Ortaöğretim KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?
3 Temmuz'da başlayan 2018 KPSS Ortaöğretim başvuruları 19 Temmuz Perşembe günü tamamlandı. Bu süre içinde çeşitli nedenlerle başvuru yapmayan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği geç başvuru tarihinin ne zaman olduğunu sorguluyor. Ayrıca, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı da çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. İşte, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar...
ÖRTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşın başvuru yaptığı Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.
ORTAÖĞRETİM KPSS GEÇ BAŞVURULARI
ÖSYM'nin belirlediği 3-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2018-KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvuruları 01.08.2018 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Geç başvurucu ücreti ise 90 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların sınav ücretini aynı gün ödemesi gerekiyor.
Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle