KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2018 lise KPSS
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) ÖSYM tarafından ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı için geç başvuru işleminin 1 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından, gözler bu kez KPSS ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise KPSS ne zaman?
2018 KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarih, başvurularını tamamlayan ve ara vermeden sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair merak edilen tüm detaylar...
ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?
Lisans mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına çevrildi. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak.
Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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