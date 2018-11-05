KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans düzeyi 4 Kasım Pazar günü tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler bu kez sonuç açıklama haberine çevrildi. Söz konusu sınava katılım sağlayan yüz binlerce kişi KPSS ön lisans sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans düzeyine katılım sağlayan memur adayları, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihi merakla araştırıyor. Sınavın üstünden henüz çok kısa bir süre geçmesine rağmen, araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, KPSS ön lisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Ön lisans mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunanlara yönelik 4 Kasım'da düzenlenen düzenlenen sınavın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden 29 Kasım 2018’de adayların erişimine açılacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Öte yandan 4 Kasım'da tamamlanan KPSS ön lisans sınavının soru ve cevaplarının 10 gün içinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlanması bekleniyor. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.
KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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