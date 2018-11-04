KPSS yorumlarında poli foli sorusu dikkat çekti... İşte KPSS yorumları

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Ön Lisans Sınavı 130 dakika sürdü. Sabah 10:15'te başlayan sınavda adaylara, genel kültür ve genel kültür konularından olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi. Adaylar sınav sonrasında sorular hakkında yaptıkları yorumlarda özellikle matematikteki bir soruda çok zorlandıklarını dile getirdi. İşte, KPSS hakkında yapılan yorumlardan bazıları

KPSS SORU YORUMLARI

@pirincis

Her poli bir folidir ama her foli bir poli değildir. Biraz önce kpss den beyinleri error eden bir kesit okudunuz.

@papatyadunyali

Hayır yani çalışmadık diye bu kadar da kötü mü geçmesi gerekiyordu? #KPSS

@begumazraa

Bu kötü #pazar gününde kpss sorusunda zeki müren ile ilgili soruyu bildikten sonra günüm güzel geçebilir

@mhmtsrky_

Okçu kardeşim Mete Gazoz ve sanat güneşimiz Zeki Müren’le bir #kpss nin daha sonuna geldik hakkımızda hayırlısı olsun.



@AdemDianaa

Türk marşı sorusunu Çukur dizisi sayesinde hatırladım. Çukur dizisi sayesinde KPSS sınavından bir soru yapacaksın deselerdi inanmazdım. Teşekkürler Çukur dizisi bir soru da bir sorudur. #KPSS



@alilollo_02

Poli foli nedir ya böyle matematik sorusu mu olur?



@M_Emin112

#kpss2018 1poli 1 foliyse yok polifonik bu nasil matematik



@ErtugruullT

Her poli bir foliyse ama her foli poli değilse bu nasıl matematik sorusu Ebru öğretmen ? #kpss



@bsryldrm19931

çok zordun #KPSS



@66Mehmet5050

Matematik sorularında beyin error verdi.



@cincencon

Türkce paragraf sorularını beyin yakmak icin mi hazırladınız arkadas #KPSS



@miss_pollyanna

Bugüne kadar kandırılmışız hep en iyi pirinç Osmancık’ta değil Edirne’de oluyormuş #KPSS



@hsynkhvc58

Yaptıklarımdan pişman değilim aklım hala yapamadıklarım da.. #KPSS



@meltemguzelcik

Sınavda sanat güneşi kimdir diye sormaları ve senin zaten Zeki Müren hastası olman... #kpss2018 #KPSS



@eniyikankaniz

Matematikte para sorusu sormamışsınız ki pembe abla gibi hesap yapıp çatır çatır çözelim #KPSS