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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.11.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

KPSS yorumlarında poli foli sorusu dikkat çekti... İşte KPSS yorumları

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KPSS yorumlarında poli foli sorusu dikkat çekti... İşte KPSS yorumları

KPSS Ön Lisans Sınavı bugün Türkiye çapı ve Lefkoşa’da gerçekleşti. Ön lisans düzeyindeki KPSS'ye giren memur adayları, soru değerlendirmelerini sosyal medya hesaplarından dile getirmeye başladı. Özellikle matematikteki poli foli sorusuna yönelik yorumlar ön plana çıktı. Peki, ön lisans sınavı zor muydu, sınav ardından en çok hangi sorular konuşuldu? İşte, KPSS Ön Lisans Sınavı ardından ilk yorumlar

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Ön Lisans Sınavı 130 dakika sürdü. Sabah 10:15'te başlayan sınavda adaylara, genel kültür ve genel kültür konularından olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi. Adaylar sınav sonrasında sorular hakkında yaptıkları yorumlarda özellikle matematikteki bir soruda çok zorlandıklarını dile getirdi. İşte, KPSS hakkında yapılan yorumlardan bazıları

KPSS soru ve cevapları ne zaman yayımlanır
KPSS soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?

KPSS SORU YORUMLARI

@pirincis
Her poli bir folidir ama her foli bir poli değildir. Biraz önce kpss den beyinleri error eden bir kesit okudunuz.

@papatyadunyali
Hayır yani çalışmadık diye bu kadar da kötü mü geçmesi gerekiyordu? #KPSS

@begumazraa
Bu kötü #pazar gününde kpss sorusunda zeki müren ile ilgili soruyu bildikten sonra günüm güzel geçebilir

@mhmtsrky_
Okçu kardeşim Mete Gazoz ve sanat güneşimiz Zeki Müren’le bir #kpss nin daha sonuna geldik hakkımızda hayırlısı olsun.

@AdemDianaa
Türk marşı sorusunu Çukur dizisi sayesinde hatırladım. Çukur dizisi sayesinde KPSS sınavından bir soru yapacaksın deselerdi inanmazdım. Teşekkürler Çukur dizisi bir soru da bir sorudur. #KPSS

@alilollo_02
Poli foli nedir ya böyle matematik sorusu mu olur?

@M_Emin112
#kpss2018 1poli 1 foliyse yok polifonik bu nasil matematik

@ErtugruullT
Her poli bir foliyse ama her foli poli değilse bu nasıl matematik sorusu Ebru öğretmen ? #kpss

@bsryldrm19931
çok zordun #KPSS

@66Mehmet5050
Matematik sorularında beyin error verdi.

@cincencon
Türkce paragraf sorularını beyin yakmak icin mi hazırladınız arkadas #KPSS

@miss_pollyanna
Bugüne kadar kandırılmışız hep en iyi pirinç Osmancık’ta değil Edirne’de oluyormuş #KPSS

@hsynkhvc58
Yaptıklarımdan pişman değilim aklım hala yapamadıklarım da.. #KPSS

@meltemguzelcik
Sınavda sanat güneşi kimdir diye sormaları ve senin zaten Zeki Müren hastası olman... #kpss2018 #KPSS

@eniyikankaniz
Matematikte para sorusu sormamışsınız ki pembe abla gibi hesap yapıp çatır çatır çözelim #KPSS

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