KPSS yorumlarında poli foli sorusu dikkat çekti... İşte KPSS yorumları
KPSS Ön Lisans Sınavı bugün Türkiye çapı ve Lefkoşa’da gerçekleşti. Ön lisans düzeyindeki KPSS'ye giren memur adayları, soru değerlendirmelerini sosyal medya hesaplarından dile getirmeye başladı. Özellikle matematikteki poli foli sorusuna yönelik yorumlar ön plana çıktı. Peki, ön lisans sınavı zor muydu, sınav ardından en çok hangi sorular konuşuldu? İşte, KPSS Ön Lisans Sınavı ardından ilk yorumlar
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Ön Lisans Sınavı 130 dakika sürdü. Sabah 10:15'te başlayan sınavda adaylara, genel kültür ve genel kültür konularından olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi. Adaylar sınav sonrasında sorular hakkında yaptıkları yorumlarda özellikle matematikteki bir soruda çok zorlandıklarını dile getirdi. İşte, KPSS hakkında yapılan yorumlardan bazıları
KPSS SORU YORUMLARI
@pirincis
Her poli bir folidir ama her foli bir poli değildir. Biraz önce kpss den beyinleri error eden bir kesit okudunuz.
@papatyadunyali
Hayır yani çalışmadık diye bu kadar da kötü mü geçmesi gerekiyordu? #KPSS
@begumazraa
Bu kötü #pazar gününde kpss sorusunda zeki müren ile ilgili soruyu bildikten sonra günüm güzel geçebilir
@mhmtsrky_
Okçu kardeşim Mete Gazoz ve sanat güneşimiz Zeki Müren’le bir #kpss nin daha sonuna geldik hakkımızda hayırlısı olsun.
@AdemDianaa
Türk marşı sorusunu Çukur dizisi sayesinde hatırladım. Çukur dizisi sayesinde KPSS sınavından bir soru yapacaksın deselerdi inanmazdım. Teşekkürler Çukur dizisi bir soru da bir sorudur. #KPSS
@alilollo_02
Poli foli nedir ya böyle matematik sorusu mu olur?
@M_Emin112
#kpss2018 1poli 1 foliyse yok polifonik bu nasil matematik
@ErtugruullT
Her poli bir foliyse ama her foli poli değilse bu nasıl matematik sorusu Ebru öğretmen ? #kpss
@bsryldrm19931
çok zordun #KPSS
@66Mehmet5050
Matematik sorularında beyin error verdi.
@cincencon
Türkce paragraf sorularını beyin yakmak icin mi hazırladınız arkadas #KPSS
@miss_pollyanna
Bugüne kadar kandırılmışız hep en iyi pirinç Osmancık’ta değil Edirne’de oluyormuş #KPSS
@hsynkhvc58
Yaptıklarımdan pişman değilim aklım hala yapamadıklarım da.. #KPSS
@meltemguzelcik
Sınavda sanat güneşi kimdir diye sormaları ve senin zaten Zeki Müren hastası olman... #kpss2018 #KPSS
@eniyikankaniz
Matematikte para sorusu sormamışsınız ki pembe abla gibi hesap yapıp çatır çatır çözelim #KPSS
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