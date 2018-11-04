KPSS soru ve cevapları bugün yayımlanır mı? Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanarak görev yapmak isteyen iki yıllık üniversite mezunlarını ilgilendiren KPSS Ön Lisans Sınavı 4 Kasım'da tamamlandı. Sınav heyecanını geride bırakan memur adayları bir tahminde bulunabilme umuduyla soru- cevap duyurusunu bekliyor. KPSS Ön Lisans Sınav soru ve cevapları bugün yayımlanır mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
15 dakika kuralının uygulandığı 2018 KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başladı. Genel yetenekten 60, genel kültürden 60 olmak üzere 120 sorudan oluşan sınav, 130 dakika sürdü. ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre, KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde "aday işlemleri sayfası" üzerinden açıklanacak. Sonuç tarihi öncesinde KPSS puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar, soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Peki, KPSS Ön Lisans soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?
KPSS sınav soru ve cevaplarının 10 gün içerisinden ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlanması bekleniyor.
2018-KPSS Ön Lisans, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.
DHBT NE ZAMAN?
ÖSYM, her yılın ilk ayların tüm bu yılın takvimini açıklıyor. 2018 takvimine göre, bu yılki son KPSS sınavı din hizmetleri sınıfında görev alacak memur adaylarını ilgilendiriyor. 9-17 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan DHBT 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
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