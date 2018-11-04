KPSS soru ve cevapları bugün yayımlanır mı? Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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04.11.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

KPSS soru ve cevapları bugün yayımlanır mı? Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS soru ve cevapları bugün yayımlanır mı? Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanarak görev yapmak isteyen iki yıllık üniversite mezunlarını ilgilendiren KPSS Ön Lisans Sınavı 4 Kasım'da tamamlandı. Sınav heyecanını geride bırakan memur adayları bir tahminde bulunabilme umuduyla soru- cevap duyurusunu bekliyor. KPSS Ön Lisans Sınav soru ve cevapları bugün yayımlanır mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

15 dakika kuralının uygulandığı 2018 KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başladı. Genel yetenekten 60, genel kültürden 60 olmak üzere 120 sorudan oluşan sınav, 130 dakika sürdü. ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre,  KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde "aday işlemleri sayfası" üzerinden açıklanacak. Sonuç tarihi öncesinde KPSS puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar, soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Peki, KPSS Ön Lisans soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?

KPSS sınav soru ve cevaplarının 10 gün içerisinden ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlanması bekleniyor.

2018-KPSS Ön Lisans, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

KPSS Ön Lisans Sınavı yorumları
KPSS Ön Lisans Sınavı yorumları

DHBT NE ZAMAN?

ÖSYM, her yılın ilk ayların tüm bu yılın takvimini açıklıyor. 2018 takvimine göre, bu yılki son KPSS sınavı din hizmetleri sınıfında görev alacak memur adaylarını ilgilendiriyor. 9-17 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan DHBT 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

 

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