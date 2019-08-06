KPSS ÖABT ve Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri, ÖABT olmak üzere dört aşamalı olarak tamamlanan KPSS'de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Devlet kadrolarına yerleşmeyi bekleyen adaylar, KPSS A gurubu sonuçlarına dair açıklamalara kilitlendi.Peki, 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuya dair bilgiler.

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzuna göre KPSS A gurubu kapsamındaki tüm sınavların sonuçları ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden 29 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sonuçlarına şifreleri ve TC No ile erişim sağlayacaklar. Sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecekler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecek. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.