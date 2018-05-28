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    KPSS geç başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

    Hürriyet Haber
    28.05.2018 - 16:35 | Son Güncelleme:

    Memur olma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği KPSS için başvurular geçtiğimiz günlerde son buldu. ÖSYM'nin belirlediği başvuru süresi içinde başvuru yapamayan kişiler şimdi, KPSS geç başvurularının ne zaman başlayacağını ve KPSS geç başvuru ücretinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

    10 Mayıs tarihinde başlatılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 21 Mayıs tarihinde sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de KPSS geç başvuru işlemleri oldu. ÖSYM'nin geç KPSS başvurularını ne zaman alacağını merak eden memur adayları, konu hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. İşte, KPSS geç başvurusu hakkında merak edilen tüm detaylar...

    2018 KPSS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 10-21 Mayıs'ta başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günü olan 6 Haziran'da başvurularını yapabilecek. Geç başvuru gününde daha önce başvurusu yapılan oturumlara ekleme yapılabilecek.  Ayrıca adayların aynı gün içinde sınav ücretlerini kılavuzda belirtilen şekilde yatırması gerekiyor.

    Geç başvurular ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden saat 23.29’a kadar devam edecek. Geç başvuruda bulunacak adayların ödeyeceği sınav ücreti ise genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, ÖABT için 90 TL, alan bilgisi sınavlarının her bir oturumu içinse 60 TL olarak belirlendi.

    2018 LİSANS KPSS SINAVI NE ZAMAN?

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları 22 Temmuz’da düzenlenecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz'da düzenlenecek. Alan bilgisi sınavlarının da sonuç açıklama tarihleri Genel Yetenek/Genel Kültür sınavları ile aynı.

    Etiketler: KPSS geç başvuruları ne zaman? , KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? , gündem
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