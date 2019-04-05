KPSS davasında mütalaa
2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) kopya iddiaları üzerine 21’i firari olmak üzere 85 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Savcılık, esasa ilişkin mütalaasını hazırlayarak önceki gün mahkemeye sundu. Savcılık, aralarında Fetullah Gülen’in yeğeni Sait Gülen, Balyoz kumpas davasına ilişkin sahte olduğu iddia edilen belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndererek soruşturmayı başlatan Mehmet Baransu’nun kardeşi Yalçın Baransu ve firari FETÖ imamı Adil Öksüz’ün akrabası Sahure Öksüz’ün de aralarında olduğu 64 sanık hakkında örgüt üyeliği suçundan ceza talep etti. Mütalaada, Sait Gülen’in örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığı, 2010 KPSS eğitim bilimleri sınavında 119 net yaptığı, tekrarlanan sınavda ise doğru sayısında 32 net düşüş bulunduğu belirtildi. Mütalaada sanık Yalçın Baransu’nun da örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’ya para yatırdığı, sanığın eşinin 2010 KPSS’de 120 net yaptığı, tekrarlanan sınava ise girmediği ifade edildi. Savcılık, 2010 KPSS puanı ile atanan sanıklara örgüt üyeliği suçunun yanı sıra haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle dolandırıcılıktan da ceza istedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle