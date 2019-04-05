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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
05.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

KPSS davasında mütalaa

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KPSS davasında mütalaa

2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) kopya iddiaları üzerine 21’i firari olmak üzere 85 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Savcılık, esasa ilişkin mütalaasını hazırlayarak önceki gün mahkemeye sundu. Savcılık, aralarında Fetullah Gülen’in yeğeni Sait Gülen, Balyoz kumpas davasına ilişkin sahte olduğu iddia edilen belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndererek soruşturmayı başlatan Mehmet Baransu’nun kardeşi Yalçın Baransu ve firari FETÖ imamı Adil Öksüz’ün akrabası Sahure Öksüz’ün de aralarında olduğu 64 sanık hakkında örgüt üyeliği suçundan ceza talep etti. Mütalaada, Sait Gülen’in örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığı, 2010 KPSS eğitim bilimleri sınavında 119 net yaptığı, tekrarlanan sınavda ise doğru sayısında 32 net düşüş bulunduğu belirtildi. Mütalaada sanık Yalçın Baransu’nun da örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’ya para yatırdığı, sanığın eşinin 2010 KPSS’de 120 net yaptığı, tekrarlanan sınava ise girmediği ifade edildi. Savcılık, 2010 KPSS puanı ile atanan sanıklara örgüt üyeliği suçunun yanı sıra haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle dolandırıcılıktan da ceza istedi.

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