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    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte 2018 KPSS yerleştirme takvimi

    Hürriyet Haber
    03.05.2018 - 18:21 | Son Güncelleme:

    KPSS başvurusunun ne zaman başlayacağı binlerce memur adayı tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Memur olma hayaliyle girecekleri KPSS sınavı için başvuruları bekleyen vatandaşlar, başvuruların yapılacağı net tarihi merak ediyorlar. KPSS başvuruları için tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte 2018 KPSS yerleştirme takvimi.

    KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Devlet kadrolarında çalışmak için girecekler KPSS sınavının başvuru dönemini bekleyen memur adayları konuyla alakalı araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. 2018'de yapılacak KPSS tarihleri aylar öncesinden ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Başvuruların ne zaman başlayacağı da belirlendi. Peki, KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte 2018 KPSS yerleştirme takvimi

    KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek.

    Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

    Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz,
    KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz,
    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek.

    Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    2018-KPSS Ortaöğretim

    Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

    Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

    2018-KPSS Ön Lisans

    Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

    Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

    2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

    Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

    2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

    Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

    YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

    Devlet Personel Başkanlığı, 2018 yılında yapılacak olan yerleştirme için takvim açıklaması yaptı. İşte, yerleştirme takvimi hakkında bazı bilgiler;

    2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

     

    DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

    ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

           KPSS 1. Yerleştirme

     

    12 Mart - 11 Mayıs 2018 

    26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

    KPSS 2. Yerleştirme

    06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

     11 – 20 Aralık 2018  

     

    2018 KPSS TAKVİMİ

    SINAV

    SINAV TARİHİ

    BAŞVURMA TARİHLERİ

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

    KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

    22.07.2018

    10-21 Mayıs 2018

    31.08.2018

    KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

    28-29.07.2018

    10-21 Mayıs 2018

    31.08.2018

    ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

    05.08.2018

    10-21 Mayıs 2018

    31.08.2018

    KPSS Ön lisans

    04.11.2018

    28 Ağustos-12 Eylül 2018

    29.11.2018

    KPSS Ortaöğretim

    07.10.2018

    03-19 Temmuz 2018

    08.11.2018

    DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

    09.12.2018

    09-17 Ekim 2018

    04.01.2019

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