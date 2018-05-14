KPSS başvurusu nasıl yapılacak? Ödeme hangi bankalara yapılıyor?

KPSS başvuru işlemi için detaylar sorgulanmaya devam ediliyor. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak olan başvuru sonrası, banka ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, temmuz ayında gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayabilecek. DHBT, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri için 60 TL olarak belirlenen KPSS başvuru ücreti, Alan Bilgisi sınavlarında ise 40 TL olacak. İşte, KPSS başvuru işlemi ve ücretleri konusunda detaylı bilgiler

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek olan adaylar, bu işlem için mevcut AİS veya AİS şifrelerini kullanabilecek. AİS'te bulunan bilgilerinde hata bulunan veya fotoğrafı eski olan vatandaşlar ise bu başvuruyu sınav başvuru merkezlerinden bizzat yapacak.

ÖSYM ÜZERİNDEN KPSS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından, buradaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde başvuru bilgilerini sisteme kaydedecek ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

KPSS ÜCRET ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ücretlerin yatırılacağı bankalar;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.),

Bunların haricinde sınav ücreti, ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı ile internet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

KPSS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika, 60,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ, SINAV SÜRESİ VE SINAV ÜCRETİ: 5 Ağustos 2018, Saat: 10.15, 75 dakika, 60,00 TL

DHBT BAŞVURU TARİHİ: 9-17 Ekim 2018

DHBT TARİHİ, SINAV SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 9 Aralık 2018, 10.15, 60,00 TL

ÖSYM AİS'TE YER ALAN FOTOĞRAFIMIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Çekilen her fotoğraf ÖSYM tarafından kontrol edilmektedir. Fotoğrafınız ÖSYM tarafından reddedilmediği sürece çekim tarihinden itibaren 50 aydır.

SINAV BAŞVURU FOTOĞRAFIM ÖSYM TARAFINDAN REDDEDİLMİŞ NE YAPMALIYIM?

ÖSYM tarafından fotoğrafınız uygun bulunmayarak reddedilmişse "Sınav Fotoğraf Güncelleme" süreci içerisinde fotoğrafınızı güncelletmeniz gerekmektedir. Sınav fotoğrafınızı, başvuru dönemi içerisinde fotoğrafınızın çekildiği başvuru merkezinde ücretsiz olarak güncelletebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf güncelleme süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde; 10 TL işlem ücreti ödeyerek reddedilen fotoğrafınızı güncelletebilirsiniz.

SINAV BAŞVURU FOTOĞRAFIMI DEĞİŞTİRTMEK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM?

Sınav başvuru fotoğrafını değiştirtmek isteyen adaylar gerekçesi ile birlikte ÖSYM'ye bu durum ile ilgili olarak dilekçe göndermelidirler. ÖSYM; dilekçenizi inceleyecek ve uygun görüldüğü takdirde sınav fotoğrafınız reddedilecektir. Sınav fotoğrafı reddedilen adaylar bir ÖSYM sınav koordinatörlüğüne giderek reddedilmiş fotoğraflarını güncelletebileceklerdir.

BAŞVURUMU BİR BAŞVURU MERKEZİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRSEM BAŞVURUM ESNASINDA FOTOĞRAFIM GÜNCELLENİR Mİ?

ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın geçerlilik süresinin dolmasına 5 aydan daha kısa bir süre kalmış ise başvurunuz sırasında fotoğrafınız görevli tarafından çekilerek güncellenir.

SINAVDA HANGİ TESTLER UYGULANACAK?

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir.



Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.



ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.