KPSS alan sınavı bugün ve yarın
KPSS alan bilgisi sınavları bugün ve yarın yapılacak. Bugünkü birinci oturuma 67 bin 826, ikinci oturuma 92 bin 36 aday katılacak. Yarınki sınava ise 83 bin 218 aday girecek.
Alan bilgisi oturumlarının ilki bugün saat 10.15’te başlayacak. Bu sınav kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında uygulanacak.
Alan bilgisinin ikinci oturumu ise bugün öğleden 14.45’te başlayacak, hukuk, iktisat ve maliye bölümlerinden olacak.
KPSS alan bilgisinin üçüncü oturumu ise yarın düzenlenecek. İşletme, muhasebe ve istatistik alanlarında yapılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle