KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nasıl öğrenilir? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2019-KPSS Alan Bilgisi oturumları için geri sayım başladı. 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturum halinde düzenlenecek olan KPSS'de, sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırmalar sınava saatler kala adaylar tarafından hız kazandı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
KPSS Alan Bilgisi sınavına girecek adaylar için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgeleri ise ÖSYM'nin internet sayfasından görüntülenecek. Adaylar, sınava giriş belgeleri olmadan alınmayacak. Peki, 2019-KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ile ilgili merak edilenler.
KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2019-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Sınava Giriş Belgeleri i, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntülenecek. Adaylar sınav belgelerini 'Aday İşlemleri' sayfasından TC No ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI
20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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