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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nasıl öğrenilir? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

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KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nasıl öğrenilir? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2019-KPSS Alan Bilgisi oturumları için geri sayım başladı. 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturum halinde düzenlenecek olan KPSS'de, sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırmalar sınava saatler kala adaylar tarafından hız kazandı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

KPSS Alan Bilgisi sınavına girecek adaylar için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgeleri ise ÖSYM'nin internet sayfasından görüntülenecek. Adaylar, sınava giriş belgeleri olmadan alınmayacak. Peki, 2019-KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ile ilgili merak edilenler.

KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2019-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Sınava Giriş Belgeleri i, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntülenecek. Adaylar sınav belgelerini 'Aday İşlemleri' sayfasından TC No ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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