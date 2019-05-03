KPSS A Grubu ve öğretmenlik sınavı için başvurular başladı!
ÖSYM'nin öğretmenlik ve A Grubu için gerçekleştireceği KPSS için sınav başvuruları alınmaya başlandı. Bu yıl, 14-20-21-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan KPSS, alan düzeyinde yapılacak. Adaylar, genel yetenek ve genel kültür oturumlarının her birisi için 75 TL, alan bilgisi sınavlarının her biri için 50 TL, ÖABT için ise 75 TL ödeyecek. İşte, KPSS başvuruları için bazı detaylar
Alan ve öğretmenlik alanında sınava girecek olanların merakla beklediği KPSS başvurusu için süreç bugün başladı. 3-15 Mayıs tarih aralığında gerçekleştirilecek olan KPSS başvuruları, fotoğraf ve bilgileri güncel olan adaylar tarafından bugün ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak tamamlanabilecek. Bu bilgileri geçersiz olan adaylar ise KPSS başvurularını başvuru merkezlerinden yapabilecek.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecek.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar.
* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.
* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar.
Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL
SINAV ÜCRETİ NEREDEN YATIRILACAK?
Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine
gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
SINAV HAKKINDA KILAVUZ BİLGİLERİNİ EDİNMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
HANGİ BANKALARDAN ÖDEME YAPILABİLECEK?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
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