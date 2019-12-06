KPSS 2019/6 tercih sonuçları ile birlikte taban-tavan puanlar ÖSYM tarafından açıklandı

KPSS 2019/6 tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine yapılacak olan alımlar için gerçekleştirilen KPSS 2019/6 yerleştirme işlemi sonrasında başarılı olan kişiler, bakanlık personel dairesine teslim etmek üzere evraklarını tamamlayacak. İşte, KPSS 2019/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve yerleştirme sürecine dair bazı bilgiler

ÖSYM'nin tercih işlemlerini değerlendirdiği KPSS 2019/6 tercih sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar, KPSS 2019/6 tercih sonuçları bilgilerini AİS şifreleri ve TC Kimlik Numaraları ile öğrenebilecek.

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN DÜŞÜK PUANLA HANGİ BÖLÜME YERLEŞİLDİ?

Lisans alanında en düşük puanla yerleştirme, 'Diğer Sağlık Personeli' kategorisinde 73,1 puanla yapıldı.

Ön Lisans alanında ise en düşük puanla yerleştirme, 'Destek personeli' kategorisinde 73,5 puanla gerçekleşti.

Ortaöğretim alanında ise en düşük puanla yerleştirme 'Diğer Sağlık Personeli' kategorisinde 84,5 puanla tamamlandı.

TOPLAM 2 BİN 313 ADAY YERLEŞTİRİLDİ

Ortaöğretim alanında 7 bin 701, Ön Lisans alanında 43 bin 26, Lisans alanında 72 bin 924 kişinin tercih yaptığı KPSS 2019/6 tercih sürecinde tüm kontenjanlar doldu.

Ortaöğretim alanında 82, Ön Lisans alanında 326, Lisans alanındaki bin 905 kişilik kontenjana tüm adaylar yerleştirildi.

TABAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM, sonuç açıklamasının ardından yerleştirme yapılan bölümler için taban ve tavan puanları yayımladı.

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILDI?

Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapıldı.



Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanındı.



Yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edildi.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek.



Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirildi. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam etti. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri

yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.).



Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.