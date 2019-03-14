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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.03.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Köyleri dolaşıp sahte parayla zeytinyağı topladılar

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Köyleri dolaşıp sahte parayla zeytinyağı topladılar

İzmir’in Beydağ ilçesine bağlı Halıköy ve Yağcılar mahallelerindeki vatandaşlardan, sahte parayla 1,3 ton zeytinyağı alan şahıslar jandarmanın sıkı takibi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz pazar günü saat 16.00 sularında Beydağ’ın mahallelerinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, bir nakliye aracından şüphelenerek takibe aldı. Araçtaki şahısların vatandaşlardan sahte para ile zeytinyağı aldığının tespit edilmesi üzerine takibini sürdüren Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın’ın Nazilli ilçesi girişinde aracı durdurdu. Araçta yapılan ilk aramalarda kapalı kasa kısmında bidonlar içerisinde zeytinyağı bulundu. Bir yandan da şahısların zeytinyağı aldığı vatandaşlara ulaşılarak paralar kontrol edildiğinde sahte olduğu anlaşıldı. Yağcılar’da 4, Halıköy’de de 1 vatandaştan toplam bin 350 kilogram zeytinyağını 20 bin 350 liralık sahte 100 liralık banknotlarla aldığı tespit edilen D.A., O.Y. ve M.D. isimli şahısların Nazilli’den gelerek yağ alımı yaptıkları öğrenildi.

3 zanlı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınırken, zeytinyağları mağdur vatandaşlara teslim edildi. Zeytinyağını teslim alan üreticiler, Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. Adliyeye çıkartılan üç şahıs ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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