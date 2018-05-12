KORKUT-D Ege görevinde

35 MİLİMETRELİK ÇİFT TOP

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Ege Denizi’nde Türk ordusunu, Yunanistan’a karşı daha da güçlendirecek önemli bir gelişmeyi duyurdu.



SSM’den yapılan açıklamada, ASELSAN’ın TSK için ürettiği KORKUT alçak irtifa hava savunma sisteminin Deniz Kuvvetleri için tasarladığı modeli KORKUT-D, eğitim gemisi TCG S. Mehmetpaşa’ya entegre edildi ve testleri başarıyla geçti.



Atışlı test sırasında KORKUT-D tespit, takip ve ateş altına almayı içeren tüm fonksiyonları operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak yerine getirdi ve füze saldırısı şeklinde yüksek hızla deniz yüzeyinden yaklaşan hedefi ateş altına alarak imha etti. Milli bir hava savunma sistemi olan KORKUT-D, özellikle Ege Denizi’nde Yunanistan’ın tehditlerine karşı kullanılacak. Sistemde 35 milimetrelik çift top bulunuyor. KORKUT-D, seyir füzeleri ve gemisavar füzeleri başta olmak üzere hava tehditlerini bertaraf edecek.



Savunma kaynakları, KORKUT-D’nin aynı zamanda Yunanistan ordusunun Türk hava savunma sistemine karşı SCALP seyir füzesiyle kurduğu üstünlüğe karşı da geliştirildiğine dikkat çekti. Yunan SCALP füzelerinin menzili, 300 kilometreye çıkabiliyor. Yunan Hava Kuvvetleri, Mirage savaş uçakları ile Türk hava sahasına yaklaşmadan, Marmara ve Ege’ye erişebilme imkânına sahip.