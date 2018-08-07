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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
07.08.2018 - 06:14, Son Güncelleme:

Korkunç olay kan izleriyle ortaya çıktı! Bağcılar'da bir apartmanın zemin katında...

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Korkunç olay kan izleriyle ortaya çıktı! Bağcılar'da bir apartmanın zemin katında...

İstanbul Bağcılar'da Suriyeli bir şüpheli eşini ve eşinin yanındaki sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Olay saat 22.00 sıralarında Evren Mahallesi Gökhun Sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.İddiaya göre bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan Suriyeli Mohamad el Abid, iş çıkışında evine geldi.Eve geldiğinde eşinin yanında bir erkek gördüğünde cinnet getirdi. Eline mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 24 yaşında ve 3 çocuk annesi eşi Hulud Hemdos ile sevgilisini defalarca bıçakladı. 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra evde sigara içerek vakit geçiren öfkeli koca ardından üzerindeki kıyafetlerini değiştirerek kayıplara karıştı.

Kan izlerini görünce polis ekiplerine haber verdi

Kan donduran namus cinayetinin detayları iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Gündüz saatlerinde Hulud Hemdos tarafından 3 çocuğunu Mohamed El Abid 'in kardeşinin evine götürdü. Akşam olunca çocukları anne babasına ulaştırmak isteyen amca önce yengesini ardından ağabeyini arayıp ulaşamayınca, ağabeyinin evine gitti. Kapıyı çalan amca, evin önünde kan izleri görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Hulud Hemdos ile üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan 35 yaşlarındaki bir erkeğin cesediyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından cesetler cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri cinayeti işlediği düşünülen Mohamad El Abid'in yakalanması için çalışma başlattı.

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