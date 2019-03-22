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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AYDIN (İHA)
22.03.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Korkunç kaza, tarlaya uçtular: 2 ölü

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Korkunç kaza, tarlaya uçtular: 2 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Didim-Akyeniköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim’de hafriyatçılık yapan evli iki çocuk babası Süleyman Çelik (33) yönetimindeki 09 D 0078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak ekili tarlaya uçtu. Kazanın sabaha karşı meydana geldiği iddia edilirken, kaza yapan araç sabah çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Taklalar atan araçta, sürücü Süleyman Çelik ile araçta bulunan yabancı uyruklu Aıgreim Ospanova (26) adlı kadın olay yerinde can verdi.

Olay yerine jandarma ekipleri gelerek tedbir alırken, Savcılık incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedeni olay yerinden kaldırılarak Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Korkunç kaza, tarlaya uçtular: 2 ölü

Korkunç kaza, tarlaya uçtular: 2 ölü


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