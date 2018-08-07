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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yasin DALKILIÇ (DHA)
07.08.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Seri katil...

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Kayseri'de 5 gün önce, bir villanının güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın (47) cinayet şüphelisi, daha önce kardeşinin de aralarından bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, 2017 Şubat ayında da cezaevinden tahliye edilen 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar (39) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kayapınar’ın, Yılmaz'ı, çok beğendiği silahı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı. Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek, şüphelinin Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

SİLAHINI BEĞENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, Şubat 2017'de tahliye olan Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırm Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği tabanca ve olayda kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi bulundu. Şüphelinin evinde ayrıca çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Kayapınar, emniyette ilk sorgusunda cinayeti güvenlik görevlisinin silahını beğendiği, bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.

'7 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ'

Kayapınar, 1994 yılında, henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasası’ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin’i öldürmekten, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar’ı yaraladığı iddiasıyla yargılandı, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

ÖLDÜRDÜKLERİNE 'AV' DİYORDU

Kayapınar 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında polise verdiği ifadede, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlattığı öğrenildi. Kayapınar, öldürdüğü kişileri ’av’, gasp ettiği para ve eşyaları ’av ganimeti’ olarak gördüğünü anlatırken, kendisini de ’avcı’ diye isimlendirdiği belirtildi.

Korkunç gerçek ortaya çıktı Seri katil...

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