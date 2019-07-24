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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.07.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Korku dolu anları anlattı: Öleceğimi hissettim, kurtulduğuma şükrettim

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Korku dolu anları anlattı: Öleceğimi hissettim, kurtulduğuma şükrettim

İzmir'de, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın, yaşadığı korku dolu anlardan sonra hayatta kaldığına şükrediyor. 

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  • Korku dolu anları anlattı: Öleceğimi hissettim, kurtulduğuma şükrettim
  • Korku dolu anları anlattı: Öleceğimi hissettim, kurtulduğuma şükrettim
  • Korku dolu anları anlattı: Öleceğimi hissettim, kurtulduğuma şükrettim
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Mihrinaz Özçelik, kurbanlık almak için gittiği bir sanayi sitesinde yakınında, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. 

Köpek tarafından ısırılan Özçelik'in yardım çığlıklarına çevrede bulunan esnaf yetişti. Kolundan ve bacağından yaralanan kadın, bir süre hastanede tedavi gördü. 

Kuduz olma ihtimaline karşı doktorlar tarafından gerekli tedbirler alınan Özçelik, hastaneden çıktıktan sonra tedavisine şimdi evde devam ediyor. 

Günlerini pansuman ve aşı yaptırarak geçiren Özçelik, bacaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte güçlük çekiyor. 

Mihrinaz Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıklara bakarken köpeğin aniden kendisine saldırdığını söyledi.

Bir süre yerde köpekle mücadele ettiğini anlatan Özçelik, "Önce bacağımdan ardından kolumdan ısırdı. Can havliyle bağırdığımı hatırlıyorum. O esnada çok korktum. Sonra yakındaki esnaf sesimi duyup geldi. Onlar da başta korktu müdahale edemediler. Mobilyacı esnafı beni sürükleyerek köpeğin elinden kurtardı. Öleceğimi hissettim, kurtulduğuma şükrettim. Çünkü boğazıma da yapışabilirdi." dedi.

Köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu vurgulayan Özçelik, böylesi saldırgan köpeklerin kontrol altında tutulması gerektiğine işaret etti.

Bacaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte zorlandığını dile getiren Özçelik, "Özellikle o bölgede önlem alınması gerekiyor. Allah muhafaza ya küçük bir çocuğa saldırsaydı. Bu köpeğin daha önce başka kişileri ısırdığını söylediler. O gün ölebilirdim, bunun hesabını kim verecekti. O yüzden herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Köpek şu anda hayvan barınağında. Kim sorumluysa cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

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