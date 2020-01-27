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Damla GÜLER / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Konvoyda kurt, duruşmada kuzu

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Konvoyda kurt, duruşmada kuzu

İstanbul D-100 karayolunda 15 Eylül’de, düğün konvoyuyla trafiği durdurup meşaleler yakan, egzoz patlatıp havaya ateş eden sanıklar, trafiği durdurmadıklarını sadece trafik yoğunluğu sebebiyle yavaşladıklarını, meşaleyi sosyal medyada gördüklerini söylediler.

İstanbul D-100 karayolunda 15 Eylül’de, düğün konvoyuyla trafiği durdurup meşaleler yakan, egzoz patlatıp havaya ateş eden Emre Can Uğurlu (24), Ersan Bikliç (21), Eray Yıldız (23), Erkan Osmanoğlu (29), İbrahim Sağcan (26), Kaan Parlak (25) ve Servet Furkan Aparı (23) hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada sanık avukatları, olayın medyada yeterince yayınlandığını belirterek duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme talebi reddetti. Tek suçlarının havaya ateş etmek olduğunu söyleyen sanıklar, trafiği durdurmadıklarını sadece trafik yoğunluğu sebebiyle yavaşladıklarını, meşaleyi sosyal medyada gördüklerini söylediler. Mahkeme duruşmayı erteledi. 

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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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