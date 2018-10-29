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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2018 - 06:30, Son Güncelleme:

Konsolosluğun yakılan şöminesinden örnek alındı

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Konsolosluğun yakılan şöminesinden örnek alındı

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, cesedin nerede olduğunu araştıran polis, her detayı inceliyor. Polisin Konsolosluk Rezidansı’nı incelerken şöminenin bacasından ve şömineden örnekler alındığı öğrenildi.

Türkiye’de, 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında 15 kişilik suikast timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi yetkililer cinayeti itiraf etti. Soruşturma ile ilgili en büyük soru olan Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğuna ise henüz yanıt bulunamadı. Suudi yetkililerin Kaşıkçı’nın cesedinin yerli bir işbirlikçiye verilerek ortadan kaldırıldığını açıklamasına rağmen polis ve istihbarat birimleri Kaşıkçı’nın cesedinin Rezidanstan dışarı çıkartılmadığı üzerinde duruyor.

ŞÖMİNE KAŞIKÇI İÇİN Mİ YANDI?

Polis, olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra Suudi yetkililerin izin vermesi üzerine başkonsolosluk binasında ve konsolosluk rezidansında arama yapabilmişti. Eldeki verilere göre Başkonsolos Uteybi’nin odasına girme olasılığı yüksek olan Cemal Kaşıkçı’nın burada öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak Başkonsolos’un odasında parmak izi dahi bulunamaması, cinayetten sonra ortamın adli tıp uzmanınca detaylı şekilde temizlendiğini gösteriyor. Kamera görüntülerinde 6 araçlık şüpheli araç konvoyunun 15.10 sıralarında Konsolosluk Rezidansı’na gitmesi nedeniyle polis, Kaşıkçı’nın bu konvoydaki Vito araçla rezidans binasına taşındığını değerlendiriyor. Sonraki süreçte de rezidansa giren çıkan araçları takip eden polis ekipleri Kaşıkçı’nın cesedinin rezidans binasında ortadan kaldırıldığı üzerinde duruyor.

Gazete Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre; Bu şüphe üzerine polis, rezidansta arama izini verilmeyen kuyu haricinde tüm detayları titizlikle inceledi. Bu detaylardan birinin de rezidansta bulunan şömine olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde şömine bacasındaki islenmenin yakın zamanda olduğu belirlendi.

Şöminenin ise tamamen temizlenmiş olduğunun görülmesi üzerine polis durumdan şüphelenerek bacadan ve şömineden örnekler aldı. Örnekler incelenmek üzeri kriminal laboratuvara gönderildi.

TELEFONU KİLİTLENDİ

Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de konsolosluk binasına girmeden önce nişanlısı Hatice Cengiz’e teslim ettiği Apple IPhone telefonu ve bilgisayarı da polis tarafından inceleniyor. Ancak Kaşıkçı’nın iPhone telefonunun şifresinin hatalı girilmesi nedeniyle kendini kilitlediği ve incelenemediği öğrenildi.

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