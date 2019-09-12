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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Komisyon kurulacak

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Komisyon kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldiği ve 4 saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak bir komisyon kurulmasına karar verildi. Yerel Yönetimler Yasa taslağı üzerine çalışacak komisyon, aynı zamanda belediye başkanlarının karşılaştığı bazı sorunların çözümü için de devreye girecek. CHP’li Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarının da komisyonda yer alması kararlaştırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yurtdışında olduğu için katılamadığı toplantının ardından CHP Genel Merkezi’ne giden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükerşen şunları söyledi:

ERDOĞAN NOT ALDI

“Sayın Cumhurbaşkanı önce bir konuşma yaptı. Bu toplantının çok faydalı olacağından bahsetti. Sonra kendisi toplantı masasına geçti ve ‘kim ne derdi varsa söylesin’ dedi. Biz bir tarafta, bakanlar bir taraftaydı ve kendisi de ortada oturdu. Her büyükşehir belediyesi kendi il sınırları içinde sorumluluklarının ne kadar arttığını, buna karşın imkanlarının ne kadar azaldığını ve borçlardan bahsetti. Ayrıca yeni gelir kaynaklarının nasıl yaratılacağından bahsedildi. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat bütün belediye başkanlarının konuşmalarını not aldı.

YENİ SİSTEM NASIL OLMALI

Müzakerelerin sonunda, özellikle Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun değişmesi konusunda, yeni sistemin nasıl olması konusunda ilgili bakan ve bürokratlarla çalışmaların sürdürülmesini, TBMM’ye yasa teklifi şeklinde intikal ettirildiğinde bunu görüşecek komisyonların çalışmalarında da belediyeleri temsilen bazı belediye başkanlarından oluşan bir komisyonun görüşlerinin alınması gerektiğine işaret etti. Bizim açımızdan çok faydalı ve verimli bir çalışma oldu. İlişki ve iletişimin kurulamadığı bakanlıklarla, bizzat belediye başkanlarımız ayrı arı temas etme imkanı buldu. Büyükşehir belediye başkanlarımız, gerek sistem gerekse de kendi belediyelerinin sorunlarını içeren dosyalar getirmişti. Onu da hem Cumhurbaşkanı hem de bakanlara ilettik.”

İLK ADIM ÖNEMLİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, “30 Büyükşehir belediye başkanı bir araya geldi. Diğer belediye başkanlarıyla da aramızda iletişim açısından ilk adımın atılması son derece önemliydi. Bu bir başlangıç. Bundan sonra devamı gelebilirse bu toplantılar faydalı olabilir. Bir komisyon oluştu zaten hem CHP’li hem de AK Partili belediye başkanlarından. Hem mali hem de idari olarak bazı konularda tıkanmalar yaşıyoruz. İşçi çıkarmalar dahil hiçbir konuda polemiğe girecek bir konu açılmadı” dedi.

GERGİNLİK ORTADAN KALKACAK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise “Bugünün en önemli teması seçimden beri gerilen, gerginliği devam eden Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bugünden sonra yumuşayacağını beyan etti. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bakanlarla bizi buluşturduğu ve gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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