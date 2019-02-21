Komisyon araştıracak
TBMM Genel Kurulu’nda, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek, bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Genel Kurul, dünkü oturumunda hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verilen altı Meclis araştırması önergesini birleştirerek görüştü. TBMM’de grubu bulunan beş siyasi partinin grup başkanvekilinin uzlaştığı önerge Genel Kurul’da oybirliğiyle kabul edildi.
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