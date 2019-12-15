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DHA
15.12.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Komandolar yoğun karda operasyonda

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Komandolar yoğun karda operasyonda

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda olan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda olan komandoların fotoğrafları paylaşılarak, "Yuva yaptık göklere, Baş döndüren yerlere, Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağlara, El verir uzanırız mor siyah bulutlara, Ben Türk komandosuyum" ifadelerine yer verildi.

Komandolar yoğun karda operasyonda


 

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