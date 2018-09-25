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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
25.09.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Genç hakimin kalbi uyurken durdu, komaya girdi

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Genç hakimin kalbi uyurken durdu, komaya girdi

BURSA'da Bölge İdare Mahkemesi'nde hakim olarak görev yapan Esra Sarıkaya Konaş'ın (40) kalbi, Temmuz ayında uyurken durdu. Hastanede yapılan müdahale sonucu yaşama döndürülen Esra Sarıkaya Konaş, beynine bir süre oksijen gitmediği için komaya girdi. 116 gündür yoğun bakımda tedavi gören hakim, sadece, 20 aylık olan kızı Ela'nın sesini duyunca tepki veriyor. Esra Sarıkaya Konaş'ın eşi Egemen Konaş, "Eşimin yaşama dönmesi için beklemekten başka çaremiz yok. Bir de yurt dışından kök hücre gerekiyormuş. Bunun için de Sağlık Bakanlığı'ndan özel izin gerekiyormuş" dedi.

Esra Sarıkaya Konaş'ın en büyük hayali, hakim olmaktı. Öyle de oldu. Hukuk Fakültesi'ni başarı ile bitirdikten sonra hakim olan Esra Sarıkaya Konay, 2013 yılında Muğla'da görev yaparken Orman Mühendisi Egemen Konaş ile tanıştı. Çift, yaklaşık 1,5 yıl süren arkadaşlığın ardından evlendi. Esra Sarıkaya Konaş, 20 ay önce dünyaya getirdiği kızına ise 'Ela' adını verdi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Esra Sarıkaya Konaş'ın tayini Orman Bakanlığı'nda Mühendis olarak çalışan eşi Egemen Konaş ile Bursa'ya çıktı.

Bölge İdare Mahkemesi'nde hakim olarak görev yapan ve meslektaşlarının yanı sıra çalışanlar tarafından sevilip sayılan Esra Sarıkaya Konaş'ın yaşamı, Temmuz ayında değişti. Uyurken eşinin hareketsiz durduğunu gören ve yüzüne su döken Egemen Konaş tepki almayınca hemen 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Esra Sarıkaya Konaş'ın duran kalbini suni teneffüs yaparak çalıştırdı. Cihaza bağlı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirilen Esra Sarıkaya Konaş yoğun bakıma alındı. Burada 116 gündür komada olan Esra Sarıkaya Konaş, sadece 20 aylık kızı Ela'nın sesini duyunca veriyor.

Doktorların durumunun çok ağır olduğunu söylediği eşinin sözlerine gözlerini kırparak, parmağını oynatarak yanıt vermek istediğini belirten Egemen Sarıkaya, "Esra, Ela'nın sesini duyunca farklı oluyor. Vücudunu hareket ettirip kafasını kaldırmak istiyor" dedi

En büyük isteğinin eşinin yaşayıp kızına annelik yapması olduğunu söyleyen Egemen Konaş, "Çok sıkıntı çektik. Esra'nın tedavisinde kök hücrenin çözüm olduğu söyleniyor. Çok pahalı bir tedavi sistemi olan kök hücre için Sağlık Bakanlğı'nın özel izni gerekiyor. Bu konuda gerek Sağlık Bakanlğı'ndan gerekse Esra'nın görev yaptığı Adalet Bakanlığı'ndan yardım bekliyoruz" dedi.

 

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