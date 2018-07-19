Kolik nedir?
Kolik, sağlıklı bir bebeğin doğum sonrası ilk üç aylık dönemde, belirgin bir sebep olmaksızın fazlaca ağlaması durumudur. Toplumumuzda bu tablo 'gaz sancısı' olarak adlandırılır. Her bebek günlük olarak toplam iki saate kadar ağlayabilir. Haftanın en az üç günü üç saati aşan durumlarda 'kolik' tabiri kullanılır.
Ağlama nöbetleri birdenbire ve genellikle akşam saatlerinde ortaya çıkar. Bebek üç dört aylık olduğunda görülmez olur. Nadiren daha sonraki aylara dek uzayan vakalar da vardır.
Tamamen sağlıklı bir bebeğin akşam saatlerinde ani başlayan ağlama nöbetleri kendiliğinden diniyor ve ertesi günlerde tekrarlıyorsa kolik ön tanısı konur.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?
Bebeğin ağlamasına yol açabilecek diğer sebepler elenmelidir. Herhangi bir hastalık varlığı, incinme, açlık, aşırı sıcak veya soğuk ortam, yorgunluk ağlama nöbetlerine neden olabilir. Mamayla beslenen bebeklerde ve hatta anne sütüne geçen bazı proteinler nedeniyle anne sütü alan bebeklerde inek sütü alerjisine bağlı kolik tablosu görülebilir.
Kolik durumunda bebeğin yüzü kızarır, dudak çevresi soluktur. Karın şişkin ve serttir. Bacaklar karna doğru toplanmış ve ayaklar soğuktur. Avuçlar sıkılı vaziyette kapalıdır. Kollar sert, gergin ve düzdür. Dirsekler bükük de olabilir.
Tanı için özel bir test yoktur. Klinik olarak tanınır. Ağlama nöbetleri için kolik dışında bir tanı düşünülüyorsa öngörülen hastalığa özgü testler hekim tarafından istenir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?
Bebeği rahatlatabilecek bazı girişimler önerilir. Biberonla besleniyorsa şişesi ve emziği değiştirilir. Oturur durumda beslenir ve sık sık gazı çıkarılır. Bebek gün içinde daha uzun süreler kucakta ya da bebek taşıyıcı kanguruda gezdirilir. Ağlama nöbeti sırasında bebek ana kucağı ve/veya araba koltuğunda çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi titreşerek çalışan ve bir miktar zararsız ses üreten cihazın yakınına güvenli mesafede oturtularak izlenebilir, sakinleşip sakinleşmediği yönünde deneme yapılabilir. Otomobille gezintiye çıkarılabilir. Emzik denenebilir. Bebek salıncağına oturtulup sallanabilir. Bebeğin karnına masaj yapılabilir. Bacakları sıkıştırmadan kundak yapılabilir. “Beyaz gürültü” denilen ses üreteçleri, kalp sesi üreteçleri bebeğin yakınına konularak rahatlayıp rahatlamadığına bakılabilir. Ilık suyla banyo yaptırılabilir veya karnına ılık su paketi konabilir (sıcak olmamalı, yakabilir). Bu denemelerden yarar görmeyen bebeklerde hekim önerisiyle “hidrolize” özel mamalar denenebilir. Süt veren annelerin inek sütü ürünleri, yumurta, fındık fıstık ve buğdaydan kaçınmalarıyla yakınmaların azalıp azalmadığına bakılabilir. Kesilme denemesi yapılan gıdanın üzerinden bir hafta geçmeden etkili olmadığına karar verilmemelidir. Fayda ediyorsa denenen ürün annenin beslenmesinden çıkarılır. Fayda etmiyorsa kesilen ürün yeniden başlanır, başka bir ürün kesme işlemi denenir.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Eşlik eden başka bulgular, örneğin ateş varsa doğrudan hekime başvurulmalıdır. Bebeğin aralıksız iki saatten uzun ağlaması durumunda doktora götürülmesi gerekir. Bebeğin susturmak amacıyla aşırı sarsılması söz konusu ise bir yeri incinmiş olabilir, hekim görmelidir. Aşırı sarsılan çocuklarda beyin kanaması dahi görülebilir, sarsılmamalıdır. Beslenmeyi reddeden, kusan veya kanlı dışkılaması olan bebek vakit geçirilmeden doktora götürülmelidir. Uyarılara iyi yanıt vermeyen bebeklerin hekim değerlendirmesi de şarttır. Kilo alamayan, dört aydan sonra da kolik yakınmaları devam eden bebekler yine hekim değerlendirmesine gereksinim duyarlar.
Burada sunulan bilgiler genel anlamda bilgilendirme amaçlıdır. Asla hekim tarafından sunulan tıbbi tanı, tedavi ve tavsiye sürecinin yerini tutamaz. Her zaman bebeğinizin muayenesi yapan hekimin önerilerine göre hareket ediniz.
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