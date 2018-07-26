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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.07.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir?

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Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir?
“Yağlı ciltler zaten yağlı, nemlendirici kullanmamalı, eğer kullanacaksa kesinlikle yağsız olmalı” gibi neredeyse artık herkesin kabullendiği bir yargı var. Yağlı ciltler de temizlendikten sonra nemlendirilmeye ihtiyaç duyar. Aksi takdirde cilt nemini kaybedebilir, daha fazla yağ üretmeye başlayabilir. Yağlı ciltler için formüle edilmiş nemlendiriciler tercih edilmelidir. Vazelin gibi çok yağlı kremlerden uzak durulmalıdır.

Kolajen, cilt bakımına önem veren bireyler için katkısı büyük olan protein olarak anılmaktadır. İnsan vücudunda çok sayıda bulunan bir protein olan Kolajen, deri, bağ dokusu, tendon, eklem, tırnak, diş, saç ve kemikleri olmak üzere birçok organın yapısını oluşturmaktadır. Bu proteinin temel amacı ise dokulara destek sağlamak, doku ya da organların canlı ve esnek kalmasına yardımcı olmaktır. Peki Kolajen tam olarak nedir ve hangi besinlerde bulunmaktadır? İşte, o detaylar

Kolajen, kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir.  Peki, kolajen yetersizliği olması halinde insan vücudundaki olumsuz etkileri neler olur? İşte, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kolajenin hangi besinlerde yer aldığı ve vücutta yeterli miktarda olmaması halinde nelere neden olabileceği hakkında yayımladığı yazısı..

KOLAJEN NEDİR?

"Kolajen bir protein. Ama öyle sıradan bir protein değil. O vücudun yapısal bütünlüğünü oluşturan esas protein. Ayrıca insan vücudunda en çok bulunan protein de yine kolajen.

Başta derimiz, bağ dokumuz, tendon, eklem, tırnak, diş, saç ve kemiklerimiz olmak üzere göz dâhil hemen her organın yapısında kolajen hep var. Temel özelliği ise dokulara destek sağlamak, doku ya da organların canlı ve esnek kalmasına yardımcı olmak. 

Bu mühim özellikleri yanında yıpranan dokuların onarım ve yenilenmesinde, kemik ve cilt dokusunun şekillenmesinde de önemli görevler üstlenir. Kısacası yeterince kolajeniniz yoksa işiniz zor. Cildiniz erkenden kırışıp buruşuyor. 

Eklem kıkırdaklarınız erimeye, tendonlarınız güçsüz kalıp kopmaya meyilli hale geliyor. Dahası? Devamı aşağıdaki başlıklarda"

KOLAJEN DESTEĞİ NE DEMEK?

"Kolajen meselesine sadece “cilt desteği” olarak bakmamak gerekir. Bana sorarsanız bugünlerde pek moda olan “kolajen takviye”lerinden yararlanmak için harekete geçmeden önce bugünkü notlarımı lütfen dikkatle okuyun.

Hangi probleminize hangi kolajeni kullanmanız gerektiğini, bunun için ne dozda ve süre ile faydalanmanızın zorunlu olduğunu öğrenmeden de sakın yola çıkmayın.

İnternette, Facebook’ta, Instagram’da önünüze konulan eksik ya da yanlış, önemli bir kısmı da dezenformasyondan ibaret bilgilerden lütfen uzak durun.
Gelelim detaylara, buyurun..."

 

NEDEN İHTİYACIMIZ VAR? DAHA AZ KOLAJEN KAZANIYORUZ

"Kolajen bedenimizin temel yapı taşlarından biri. Ne var ki modern çağın (!) yeni beslenme tarzı, dışarıdan düzenli kolajen kazanımımızı önemli ölçüde azalttı.
Kolajen zengini iç organlardan (sakatat), kemikli etlerden eskisi kadar sık faydalanmamamız bu sorunun en önemli nedeni. 

Pişirme yöntemlerimizin değişmesi, düşük ısıda uzun süre suda kaynatılan hayvansal besinlerin (etli-kemikli tencere yemekleri) yerini paket etlerin veya fast food yiyeceklerin, kızartmaların, ızgaraların ya da benzerlerinin alması bedenimize giren kolajen miktarını ciddi ölçüde sınırladı.

Kısacası tıpkı probiyotik bakteriler veya omega-3 yağ asitlerinde olduğu gibi ciddi bir kolajen açlığı, eksikliği sorunumuz da var."

YAŞLANDIKÇA KAYIP ARTIYOR

"Vücudumuzun doğal kolajen üretimi 20’li yaşlardan sonra her yıl ortalama yüzde 1-1.5 oranında azalıyor. Bedenin kendi üretimi azaldıkça da mevcut kolajen liflerinin yıkımı hızlanıyor.

Bu duruma bir de dışarıdan kazanımın eksikliği eklenince eklem kıkırdaklarındaki ve tendonlardaki hasarlar, ciltteki kırışma ve sarkmalar doğal olarak hızlanmaya başlıyor. Bilinçli bir kolajen takviyesi planı önemli bir ayrıntı.

“Bilinçli” sözcüğünü bilerek kullanıyorum. Çünkü kolajen takviyelerinden faydalanmayı düşünenlerin çoğunun bu konuda bilinçli olmadıkları kesin."

KOLAJEN İÇEREN DOĞAL BESİNLER NELER?

Soya ve soya ürünleri, A vitamini içeren besinler, sülfür içeren besinler, ebegümeci ve ısırgan otu, üzüm çekirdeği, omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler, antioksidanlar açısından zengin gıdalar ve C vitamini açısından zengin besinler, kolajen içeren gıdaların başında gelmektedir.

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