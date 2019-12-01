"Koca İstanbul’da benim çatım mı kaldı?"

2016 yılında hayatını kaybeden Kemal Unakıtan Çamlıca’daki arazisine ilk villayı 1983 yılında yaptırdı. Araziye ikinci villa ise 1998’de inşa edildi. Ancak bölge 1991 yılında SİT alanı ilan edilmişti. Kemal Unakıtan ilk villanın 17 Ağustos Depremi’nde zarar görmesi, ikincisinin ise kaçak olması nedeniyle villaları 2005 yılında yıktı. 2006 yılında Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 3 No’lu Tabiat Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla SİT alanındaki araziye üç villa yapılabilmesi için izin verildi. Kemal Unakıtan villaları 2006’da inşa etti.

ÇATIM AKIYORDU

Ahsen Unakıtan geçen yıl kendi oturduğu villasında çatı onarımı yapmak için tadilat ruhsatı aldı. Yaklaşık 1 yıldır süren tadilatta binanın dış cephesi ve çatısı sökülerek deprem güçlendirmeleri yapıldı. İddiaya göre bir de kaçak kat çıkıldı. Üsküdar Belediyesi villada sonradan yapılan bölümleri yıktı. Villaların ana giriş kapısı açılmayınca belediye ekipleri yıkımı dışarıdan iş makinesiyle yaptı. Bu sırada villaların etrafındaki duvar da zarar gördü. Ahsen Unakıtan yaşananları şöyle anlattı: “Çatım akıyordu. O kadar çok akıyordu ki, altında hiç izolasyonun olmadığı anlaşıldı. Banyom, küvetim, tuvalet masalarım, lavabolarım, bir yıldır çökük ve yamuk vaziyette. Borular paslanmış, sürekli su tamiratı. Bıktım artık. Bu tamiratı yapmam gerekiyordu. Tamirat için tadilat yapıp izolasyon koydum. Karşıdaki binanın da fotoğrafını alın. Kot farkından üç kattır. Yani İstanbul’da her yer bitti de Unakıtan’ın tadilat çatısı mı kaldı?”

TEBLİGAT KAPIYA ASILDI

Üsküdar Belediye zabıtası kaçak olduğu iddia edilen villa için 25 Kasım 2019’da yapı tatil tutanağı düzenledi ve 958 lira ceza kesti. Tatil tutanağında villanın eski haline getirilmesi ya da fazla yapıların ruhsata bağlanması istendi. Ancak Unakıtan ailesi tebligatı almadı. Ekipler tebligatı kapıya astı. Üsküdar Belediyesi Encümeni 28 Kasım’da yıkım kararı aldı.

‘HARCANAN 200 BİN LİRA GİTTİ’

PARAMIZ OLMADIĞINDAN KAPATAMADIK: “Tadilat bir yıldır devam ediyor paramız olmadığından. Elimize para geçtikçe yapmaya çalışıyoruz. Bir türlü kapatamadık. İstanbul’a yukarıdan bir bakılsa, İstanbul taş yığını. Şimdi kala kala koskoca İstanbul’da benim çatımla mı uğraşılıyor? Ver bana 1 ay müddet çatıyı yapayım, zarar görmeyeyim.

ŞEREFİME, HÜRRİYETİME ENGEL: (Zarar gören dış duvarla ilgili) Benim 40 yıldır oturduğum bahçe duvarını yıkmak şerefime, her şeyime engel. Hürriyetime de engel. Bu tadilata bir sürü para verildi. Ben bu ekonomik zor durumda izolasyon yaptım. Nereden baksanız 200 bin lira para gitti. Çeliği, çimentosu, deprem güçlendirmesi yapıldı.

BENİ TARTAKLADILAR: Katiyen kaçak kat yok. Kendileri de (Belediye Başkanı Türkmen) dedi ki, ‘Güçlendirmesine ses etmedik de, 3 kat yapıyorsunuz.’ Hayır yapmıyorum. Bunu anlatamıyorum. Fotoğrafını da götürdüm. 3 kat değil burası. Bir santim kottan yukarıya yok. ‘Sayın Başkan, gel de bir ölç burayı, fazlalığı varsa biz kendimiz halledelim’ dedim. Beni yıktı, harap etti gitti. Burada 60 kişi, 40 kişi... Sokakta, en büyük arabalarla sanki savaşa geliyor. Beni de tartakladılar. Sanki düşmanı kovalamaya geliyor.

BU BİZE YAPILIR MI: Biz bu memlekette asil, köklü ailelerdeniz. Bu bize yapılır mı? Ben bir hukuk insanıyım. Yalvarıyorum burada, evladım da başımda. O da yalvarıyor. ‘Müsaade edin’ diyor. ‘Hayır’ diyor adam. Nuh diyor peygamber demiyor. Hırsızdan mal kaçırır gibi. Yahu ben bu evi sırtımda alıp mı götüreceğim? Bu duvarı yıktın şimdi ne fayda getirdi? Cumhurbaşkanım bunları duyuyor ve benden çok üzüldüğünü tahmin ediyorum. Çünkü beni çok sevdiğini de biliyorum.

CUMHURBAŞKANI ARADI: Öğleden sonra Cumhurbaşkanı telefonla arayıp ‘Geçmiş olsun. Yapılanlara üzüldüm ilgileneceğim’ dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: KAÇAK KAT ATTI

Ahsen Unakıtan’ın iddialarına Hürriyet aracılığıyla yanıt veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise şunları söyledi: “Ahsen Hanım ‘Küçükçamlıca’daki çatıyı onarıyorum’ diye yıktı, bir kaçak kat attı. Bizden ‘Evin çatısını onaracağım’ diye izin aldı. Dış cephe izolasyonu yaptı. İçeride olduğu için görülmüyor. Bir baktık kaçak kat. Millet bize, ‘Yavuztürk Mahallesi’nde bir sıra tuğla ördürmüyorsunuz ama orada kaçak kat atmış’ diyerek şikâyet etti. Yanlış iş yapmanın ahde vefası olmaz. Yanlış yapalım ‘ahde vefa’ diyelim...”